القوات البحرية بالجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق تضبط زورق على متنه مسلحون تابعون لحفتر قُبالة سواحل مدينة الزاوية. عين ليبيا | آخر تحديث: 13 أغسطس 2019 - 21:51 حجم الخط طباعة EmailWhatsAppShareTweetShare EmailWhatsAppShareTweetShare اقرأ أيضافي الجمعة الثانية من رمضان.. 200 ألف يؤدون الصلاة بالمسجد الأقصى المُباركمعركة عين جالوت والنصر المظفر على المغول التتارشمام: أرجو من مستشاري حكومة الوفاق وقوات حفتر قراءة التطورات الهامة الأخيرةلجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي تُطالب بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها قوات حفتر
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