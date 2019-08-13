القوات البحرية بالجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق تضبط زورق على متنه مسلحون تابعون لحفتر قُبالة سواحل مدينة الزاوية.

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 أغسطس 2019 - 21:51
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