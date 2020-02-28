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القوات التركية تقصف بشكل عنيف مواقع النظام السوري في أرياف إدلب وحلب واللاذقية

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 28 فبراير 2020 - 01:22
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