«الكبير» يبحث التهديدات التي تطال أمن المصرف

اجرى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، مكالمة هاتفية مع ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس البعثة لدى ليبيا.

وتم خلال الاتصال، “مناقشة التهديدات المتزايدة التي تطال أمن وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته، وضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستمرار قيامه بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة”.

من جهتها، أعربت خوري، “عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي ودعمه في دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد”.