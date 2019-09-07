«الكبير» يبحث سُبل دعم البنك الدولي لمصرف ليبيا المركزي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الجمعة، في العاصمة تونس، المسؤول عن إدارة بلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هينتشل، بحضور ممثل البنك الدولي لدى ليبيا مايكل شيفر.

وأوضح المصرف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن اللقاء يأتي بعد تكليف جيسكو بمهامه الجديدة.

وتناول اللقاء المشاريع المشتركة مع البنك الدولي واللقاءات الدورية مع الادارات الفنية بمصرف ليبيا المركزي ودعم البنك الدولي لمصرف ليبيا المركزي في رفع القدرات.