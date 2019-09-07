«الكبير» يبحث سُبل دعم البنك الدولي لمصرف ليبيا المركزي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الجمعة، في العاصمة تونس، المسؤول عن إدارة بلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هينتشل، بحضور ممثل البنك الدولي لدى ليبيا مايكل شيفر.
وأوضح المصرف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن اللقاء يأتي بعد تكليف جيسكو بمهامه الجديدة.
وتناول اللقاء المشاريع المشتركة مع البنك الدولي واللقاءات الدورية مع الادارات الفنية بمصرف ليبيا المركزي ودعم البنك الدولي لمصرف ليبيا المركزي في رفع القدرات.
ليبيا لن تكون ليبيا إلا بالتخلص …….؟
إذا تخلص الشعب الليبي من جميع قيادات النظام السابق الهاربين الى الخارج الخونة الذين باعوا قائدهم مقابل الانضمام لفبراير لخلق الازمات الخدمية لاضطهاد الشعب الليبي وعلى رأسهم اللواء احمذ قذاف الدم الخراف الذي يصرح به نعمان بن عثمان عن قيادات النظام السابق هو هرطقة سياسية لان هؤلاء لآمان فيهم 42 عام وهم يسمون الشعب الليبي سوء العذاب .