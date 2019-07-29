«الكحيلي» يتابع سير عمل ديوان المحاسبة

استقبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الصادق الكحيلي، الاثنين بمكتبه في طرابلس ،رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وقدم رئيس ديوان المحاسبة إحاطته والتي تأتي في إطار متابعة مجلس النواب لديوان المحاسبة لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالجهات والقطاعات بالدولة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي للمجلس.

وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس النواب على أهمية تقديم التقارير الدورية بشكل يساهم في حل عاجل لبعض المشاكل، والتعاون لحل المختنقات.

هذا وأطلع رئيس ديوان المحاسبة رئيس مجلس النواب على النتائج التي توصلت إليها فرق ولجان العمل التي كُلفت من قِبل الديوان لمتابعة القطاعات ومن أهمها قطاع الكهرباء واللجنة المُشكلة من مجلس النواب لمتابعة هذا الملف.

كما أطلع شكشك رئيس مجلس النواب على نتائج مشاركة ديوان المحاسبة في فعاليات اجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية حول مدى جاهزية الحكومات بالدول المشاركة للعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وآليات الرقابة عليها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.