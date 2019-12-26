الكرملين.. قلقون من الوضع الراهن في ليبيا ويهمنا التوصل إلى حل سريع للصراع يوقف إراقة الدماء

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الخميس، 26 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:49
|المغرب
|18:07
|العشاء
|19:37
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:49
|المغرب
|18:07
|العشاء
|19:37
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:49
|المغرب
|18:07
|العشاء
|19:37
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:49
|المغرب
|18:07
|العشاء
|19:37
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:49
|المغرب
|18:07
|العشاء
|19:37
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:49
|المغرب
|18:07
|العشاء
|19:37
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