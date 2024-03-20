الليبية للاستثمار تنفي نيتها استثمار 5 مليارات دولار في مصر

نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حول نيتها ضخ مبلغ خمسة مليارات دولار للاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وقال المستشار الإعلامي للمؤسسة، لؤي القريو، في تصريحات صحفية، : «إن ما تردد بالخصوص لا أساس له، ولا يعد عن كونه إشاعة».

ولفت القريو إلى أن الوضع الاستثماري للمؤسسة في جمهورية مصر جيد، وهي تسعى إلى تطويره مستقبلاً في إطار العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالح شعبيهما.

ودعا القريو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء مثل هذه الأخبار من مصادرها الرسمية.

وتداولت بعض المواقع هذه الأنباء بالتزامن مع مشاركة المؤسسة الليبية للاستثمار في فعاليات معرض القاهرة الدولي، الذي أقيم خلال الفترة من 29 فبراير إلى 9 مارس الجاري، بحسب مواقع مصرية.

وفي الرابع من مارس الجاري، نشر موقع «اليوم السابع» المصري تصريحًا منسوبًا لمؤسسة الاستثمار يفيد بـ«رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الاستثمارية في مصر أو فروع المؤسسة».