الليبية للحديد والصلب تُفنّد ادعاءات «المسماري»

فندت الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة، ما قاله الناطق باسم مليشيات حفتر الذي ادعى أن ميناء الشركة يستخدم لأغراض غير مدنية.

وقالت الشركة في بيان لها، الثلاثاء:

يُفند مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب المعلومات المغلوطة التي ذُكرت ببيان ما يُعرف بــ”القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية” قوات المتمرد حفتر، على لسان ناطقه “المسماري” المؤرخ بتاريخ 18 نوفمبر 2019م بزجه بميناء الشركة في فبركة إعلامية رخيصة؛ اعتادها الليبيون في بياناته السابقة، مؤكدين بأنها محض افتراء ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأكد البيان أن الشركة الليبية للحديد والصلب، شركة صناعية مدنية، ليس لها أية علاقة بالأعمال العسكرية من قريب أو بعيد.

ورجح البيان أن يكون ذكر الشركة في بيان “المسماري” تمهيداً للاعتداء عليها وعلى مرافقها، وقد سبق لهم ذلك في ديسمبر 2014م وفبراير 2015م.