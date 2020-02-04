المؤسسة الوطنية للنفط تُعلن ارتفاع الخسائر المادية جراء إغلاق موانئ النفط إلى أكثر من 900 مليون دولار حتى الآن

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 فبراير 2020 - 21:08
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