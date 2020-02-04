المؤسسة الوطنية للنفط تُعلن تراجع الإنتاج إلى 187 ألف برميل يومياً وتُجدد دعوتها لإنهاء الإقفال غير القانوني للمنشآت النفطية والسماح باستئناف الإنتاج

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 فبراير 2020 - 21:11
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن