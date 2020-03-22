المتحدث باسم الحكومة الألمانية: المستشارة أنجيلا ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:43
|الشروق
|07:08
|الظهر
|13:14
|العصر
|16:42
|المغرب
|19:21
|العشاء
|20:51
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:43
|الشروق
|07:08
|الظهر
|13:14
|العصر
|16:42
|المغرب
|19:21
|العشاء
|20:51
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:43
|الشروق
|07:08
|الظهر
|13:14
|العصر
|16:42
|المغرب
|19:21
|العشاء
|20:51
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:43
|الشروق
|07:08
|الظهر
|13:14
|العصر
|16:42
|المغرب
|19:21
|العشاء
|20:51
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:43
|الشروق
|07:08
|الظهر
|13:14
|العصر
|16:42
|المغرب
|19:21
|العشاء
|20:51
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:43
|الشروق
|07:08
|الظهر
|13:14
|العصر
|16:42
|المغرب
|19:21
|العشاء
|20:51
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