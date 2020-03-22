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المتحدث باسم الحكومة الألمانية: المستشارة أنجيلا ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا

عين ليبيا | نُشر الأحد، 22 مارس 2020 - 19:53
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