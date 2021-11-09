المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري لـ”عين ليبيا”: اكتشاف 3 مقابر أخرى جديدة بمنطقة القابينة في طريق العبدلي بمدينة #ترهونة وستباشر الفرق إخراج الجثث غداً الأربعاء