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انتخابات ليبيا

المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري لـ”عين ليبيا”: اكتشاف 3 مقابر أخرى جديدة بمنطقة القابينة في طريق العبدلي بمدينة #ترهونة وستباشر الفرق إخراج الجثث غداً الأربعاء

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021 - 14:59 نُشر: الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021 - 14:59
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المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري لـ&#8221;عين ليبيا&#8221;: اكتشاف 3 مقابر أخرى جديدة بمنطقة القابينة في طريق العبدلي بمدينة #ترهونة وستباشر الفرق إخراج الجثث غداً الأربعاء
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