المتحدث با سم الجيش محمد قنونو.. دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة إماراتية مسيرة داعمة لقوات حفتر شرقي مدينة مصراتة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 28 يناير 2020 - 09:51
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن