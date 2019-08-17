المجعي: قواتنا أنهت استعداداتها ووضعت كافة الخطط لإنهاء تواجد قوات حفتر

قال الناطق باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي إن الأيام القليلة القادمة ستشهد تغيرًا واضحًا على الخارطة العسكرية في المنطقة الغربية.

وأكد المجعي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “التناصح” أن قوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق أنهت استعداداتها ووضعت كافة الخطط لإنهاء تواجد قوات حفتر من جنوب العاصمة ومن كل المنطقة الغربية وملاحقتهم في مواقعها التي خرجت منها.

وأشار إلى أن حالة الهدوء الحذر التي كانت خلال الأيام السابقة لا تعني توقف القتال بل بالعكس فقد عملت قوات الجيش على تنفيذ كافة الترتيبات لحسم المعركة، وفق قوله.