المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا ينفي زيارة حفتر في الرجمة

نفى المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، زيارة وفد من مجلس الأمازيغ إلى خليفة حفتر في بنغازي.
وأكد المجلس في بيان له، الثلاثاء، أن الأشخاص المذكورين في تلك المجموعة لا يمثلون إلا أنفسهم وأن الخبر عار من الصحة وأن الجسم الشرعي الوحيد للأمازيغ والممثل لهم هو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والمنتخب من قِبل الأمازيغ، بحسب البيان.
هذا وأفاد مكتب الإعلام بقوات حفتر في وقت سابق، بزيارة وفد أمازيغي من مدن الجبل الغربي لحفتر في مقره بالرجمة.
وأكدت مصادر لقناة “فبراير” أن أعضاء الوفد أغلبهم مطلوبين لدى النيابة في قضايا جنائية، أبرزهم “علي البشتي” المستشار الأمني لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق “عقيلة صالح” والمتهم بقتل من كانوا بحاوية الخمس بعد تهريبه، إضافة إلى المُكلف برئاسة الحدود لدى حفتر العميد “السنوسي محرز” الذي انضم مؤخرا إلى قوات حفتر بصبراتة التي يترأسها “إدريس مادي” و”مختار فرنانة” في المنطقة الغربية.
ليس هناك دخان بدون نار …. هل الصورة مفبركة او هؤلاء ليسوا ليبيين