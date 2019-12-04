المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا ينفي زيارة حفتر في الرجمة

نفى المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، زيارة وفد من مجلس الأمازيغ إلى خليفة حفتر في بنغازي.

وأكد المجلس في بيان له، الثلاثاء، أن الأشخاص المذكورين في تلك المجموعة لا يمثلون إلا أنفسهم وأن الخبر عار من الصحة وأن الجسم الشرعي الوحيد للأمازيغ والممثل لهم هو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والمنتخب من قِبل الأمازيغ، بحسب البيان.