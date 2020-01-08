«المركزي» يستأنف صرف مخصصات أرباب الأسر

قال مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي “سالم السيوي “، الأربعاء، إن منظومة المخصصات ستعود للعمل يوم الأحد المقبل في جُل المصارف بعد أن انتهت من الجرد السنوي لها.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن “السيوي” قوله، في تصريحات تلفزيونية، إن المصارف ستشرع في استقبال كافة الطلبات من المواطنين لمن لم يتمكنو من الحصول على مخصصات العام 2019 بقيمة 500 دولار للفرد بالتزامن مع استكمال إجراءات باقي المعاملات التي توقفت قبيل الإغلاق السنوي.

هذا وكانت المصارف التجارية قد أغلقت منظومة العملات الأجنبية مع نهاية العام بشكل تدريجي اعتبارا من الــ20 من شهر ديسمبر الماضي.

وتبع ذلك صعود في سعر صرف الدولار أمام الدينار ليصل إلى نحو 4.300 دنانير يومي الثلاثاء والأربعاء قبل أن يعود سعر التداول لـ4.250 دنانير في الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء.

ويتوقع التجار أن ينخفض سعر صرف العملات الأجنبية بشكل تدريجي مع عودة فتح منظومة النقد الاجنبي ومخصصات أرباب الأسر يوم الأحد المقبل.