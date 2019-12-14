«المركزي» ينفي الأخبار المتداولة حول قُرب صرف منحة أرباب الأسر أو تعديل ضريبة النقد الأجنبي

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، عدم صحة الأخبار المتداولة حول قرب صرف منحة أرباب الأسر المتبقية للعام الحالي 2019، أو تعديل ضريبة النقد الأجنبي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية بطرابلس عن المصدر قوله، إن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالنشر على أنها صفحة المصرف المركزي وتنشر أخباراً عارية عن الصحة.

وأفاد المصدر أن هذه الصفحة لا علاقة لها بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مطالباً المواطنين عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تنشرها مثل هذه الصفحات لأغراض شخصية.

وأشار المصدر إلى وجود عدد كبير من صفحات مزورة تنتحل صفة مصرف ليبيا المركزي، لافتا إلى أن مثل هذه المعلومات توجد فقط على الصفحة الرسمية للمصرف.