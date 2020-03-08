المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أمين الهاشمي: مقتل مواطن نتيجة سقوط قذائف أطلقتها عناصر حفتر على منطقة عرادة بطرابلس

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:02
|الشروق
|07:26
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:10
|العشاء
|20:40
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:02
|الشروق
|07:26
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:10
|العشاء
|20:40
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:02
|الشروق
|07:26
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:10
|العشاء
|20:40
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:02
|الشروق
|07:26
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:10
|العشاء
|20:40
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:02
|الشروق
|07:26
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:10
|العشاء
|20:40
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:02
|الشروق
|07:26
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:10
|العشاء
|20:40
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