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المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أمين الهاشمي: مقتل مواطن نتيجة سقوط قذائف أطلقتها عناصر حفتر على منطقة عرادة بطرابلس

عين ليبيا | نُشر الأحد، 8 مارس 2020 - 17:55
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