المسماري: سيتم استهداف أي طائرة مدنية تخرج من مطار معيتيقة وهذا تحذيرنا الأخير

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 يناير 2020 - 19:28
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