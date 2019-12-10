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المشري: تفجيرات الزاوية لا تقل إرهابًا عن تفجيرات «داعش»

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 10 ديسمبر 2019 - 23:55
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أعلنت مديرية أمن الزاوية صباح الثلاثاء انفجار سيارة مفخخة وسط المدينة. [المجلس الأعلى للدولة]
قام رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، الثلاثاء، بجولة تفقدية إلى الأماكن التي وقعت فيها تفجيرات بمدينة الزاوية ليل الاثنين/الثلاثاء، والتي تضرر بسبب إحداها عدد من المنازل.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن المشري تأكيده، خلال جولته على أن هذه التفجيرات لا تقل إرهابا ولا خطورة عن تفجيرات المنظمات الإرهابية مثل داعش وغيرها.

هذا وأعلنت مديرية أمن الزاوية ، صباح اليوم  الثلاثاء، انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الزاوية، غربي العاصمة طرابلس.

ووصفت المديرية، الانفجار الذي هزّ وسط المدينة، بالعنيف، موضحة أنه ناجم عن سيارة مفخخة، في شارع القرضابية، بالقرب من مسجد بن رمضان.

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وأوضحت إن الانفجار خلّف أضارا مادية بالمحال التجارية والمنازل المجاورة، وإصابات خفيفة لبعض المواطنين المارين بالشارع، كما عبرت عن إدانتها لهذه التفجيرات الإرهابية، التي تسعى مُنفّذيها لزعزعة أمن المدينة.

وبثّت المديرية عبر صفحتها على الفيسبوك، مقطع فيديو، الساعة الواحدة صباحا، أمام مقر المديرية، موضحة من خلاله، أن الأوضاع الأمنية مستقرة.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

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