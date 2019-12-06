المشري: سنتوجه إلى موسكو بعد جمع الأدلة عن تورط المرتزقة الروس في العدوان على العاصمة

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن حكومة الوفاق الوطني ستزور روسيا بعد جمع كل الأدلة عن تورط مرتزقة روس في العدوان على العاصمة طرابلس.

وأوضح المشري في تصريح لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أنهم وثقوا ما بين 600 و800 مرتزق روسي يقاتلون إلى جانب حفتر.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على جمع أسمائهم في قائمة لتقديمها إلى موسكو.

وأكد المشري أن قوات بركان الغضب عثرت على هواتف محمولة واعترضت اتصالات وصادرت ممتلكات شخصية تعود لمرتزقة روس.

ونوه بأن بيانات الرحلات تظهر تواريخ وأسماء هؤلاء الذين ينتقلون من سوريا إلى مصر ثم إلى الأردن قبل أن يتوجهوا إلى بنغازي.