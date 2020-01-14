المشري: ما فعله حفتر في موسكو مماطلة وعرقلة للتسوية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن وفد حفتر اطلع على مسودة الاتفاق قبل يومين وما فعله في موسكو مماطلة، ويعتبر رفضاً وعرقلة للتسوية، باعتباره لم يوقع على الاتفاق.

وأوضح المشري في مقابلة تلفزيونة على قناة “ليبيا الأحرار” تابعتها «عين ليبيا»، أن المحادثات في موسكو ناقشت وقف إطلاق النار، وضرورة أن تفرض حكومة الوفاق كامل سيطرتها على التراب الليبي.

وأوضح أنهم لم يتطرقوا للحديث عن أي نقاط تماس، فضلا عن أي تفاصيل فنية أخرى وصفها بالمعقدة.

ونوه المشري بأن المجلس الرئاسي قدم 3 أسماء لضباط اللجنة العسكرية (5+5)، دون أن يقدم حفتر أي اسم.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن حفتر لا يصلح أن يكون شريكا، وهو يريد أن يحكم وحده بطريقة ديكتاتورية، حسب قوله.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، مغادرة حفتر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.