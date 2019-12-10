الرئيسية | ليبيا

«المشري» يُشارك في افتتاح مؤتمر المهن الهندسية بمدينة الزاوية

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 ديسمبر 2019 - 20:51
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
سيتم خلال فعاليات المؤتمر عقد ورشات عمل في عدة مجالات. [إدارة التواصل والإعلام]

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، الثلاثاء، في افتتاح فعاليات المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية المنعقد بمدينة الزاوية.

واُفتُتِحت فعاليات المؤتمر، تحت عنوان (دور الهندسة في التنمية المستدامة وبناء الدولة)، بقاعة مركز البحوث الطبية في مدينة الزاوية، بحضور عدد من الجهات المهتمة بالمؤتمر، بالإضافة إلى المهتمين والمختصين.

محتوى ذو صلة
«باشاغا» يلتقي الجالية الليبية في قطر

وسيتم خلال فعاليات المؤتمر عقد ورشات عمل في عدة مجالات، منها الهندسة والاقتصاد، وتخطيط وإدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة، وآليات تفعيل واستغلال المناطق الصناعية، والتكامل بين القطاعين العام والخاص في إطار التنمية المستدامة، وموضوعات أخرى.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن