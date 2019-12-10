«المشري» يُشارك في افتتاح مؤتمر المهن الهندسية بمدينة الزاوية

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، الثلاثاء، في افتتاح فعاليات المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية المنعقد بمدينة الزاوية.

واُفتُتِحت فعاليات المؤتمر، تحت عنوان (دور الهندسة في التنمية المستدامة وبناء الدولة)، بقاعة مركز البحوث الطبية في مدينة الزاوية، بحضور عدد من الجهات المهتمة بالمؤتمر، بالإضافة إلى المهتمين والمختصين.

وسيتم خلال فعاليات المؤتمر عقد ورشات عمل في عدة مجالات، منها الهندسة والاقتصاد، وتخطيط وإدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة، وآليات تفعيل واستغلال المناطق الصناعية، والتكامل بين القطاعين العام والخاص في إطار التنمية المستدامة، وموضوعات أخرى.