«المشري» يُشيد بدور غرفة «البنيان المرصوص» في مواجهة العدوان على طرابلس

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس رفقة رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس بلقاسم دبرز، قادة غرفة عملية البنيان المرصوص برئاسة آمر الغرفة اللواء بشير القاضي، رفقة الناطق الرسمي اللواء محمد الغصري، وعدد من قادة المحاور بالعملية.

وأشاد المشري خلال اللقاء بالدور المهم والبطولي الذي تقوم به غرفة البنيان المرصوص في مواجهة العدوان على طرابلس، وما قامت به الغرفة من هزيمة لثاني أكبر بؤرة لتنظيم داعش الإرهابي في العالم، مشيرا إلى أنها أكثر الأوراق نصوعا في مسيرة مكافحة الإرهاب، حسب قوله.

