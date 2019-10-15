«المشري» يُطالب رئيس المجلس الرئاسي بدعوة مجلس الأمن لفرض حظر جوي على الطيران العسكري

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على الطيران العسكري فوق الأجواء الليبية.

وقال المشري في رسالة رسمية، مُخاطًبا السراج:

لقد مر على العدوان على طرابلس وتقويض العملية السياسية أكثر من ستة أشهر، بدأت بتحد صارخ للأمم المتحدة بمهاجمة العاصمة تزامنا مع وجود أمينها العام في زيارة لمدينة طرابلس، وعرقلة جهود بعثتها بعقد الملتقى الوطني الجامع، واستمر العمل الإجرامي في تحدي كل القوانين والأعراف الدينية والأخلاقية والقانونية التي يمكن أن تحكم أي نزاع، فقصف الأبرياء ودمر المباني المدنية والخدمية ووصلت شظايا القصف مقار البعثة الأممية، ولم يسلم من هذه الأفعال الشنيعة البشر ولا حتى الحيوان والحجر.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أنه في كل مرة كانت المؤسسات الليبية والبعثة الأممية وعدد من السفارات العاملة بليبيا تصدر بيانات التنديد والاستهجان حتى فقدت قيمتها، بل أصبح الاستنكار بدون عمل موازٍ أمرًا مستنكرًا في حد ذاته.

وأوضح أن ما حدث أمس الاثنين من استهداف طيران حفتر لمنزل أحد المواطنين في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، وما نتج عنه من مقتل ثلاثة أطفال من عائلة واحدة نزحت من مناطق الاشتباكات المباشرة، يتطلب إجراءات حازمة محليا ودوليا وبشكل عاجل.

وأضاف يقول:

إن حماية المدنيين تحتم علينا أن تكون أولى تلك الإجراءات دعوة مجلس الأمن الولي لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا كما تحملها إبان ثورة السابع عشر من فبراير، بفرض حظر جوي على الطيران العسكري في الأجوء الليبية، لاسيما أن معظم الطائرات المسؤولة عن هذه الأعمال الإجرامية طائرات أجنبية تدعم المجرم حفتر.

واختتم رئيس المجلس الأعلى للدولة رسالته بالقول: