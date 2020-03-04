المعداني: اجتماع اعتماد الترتيبات المالية جهوي بامتياز ورسالة خاطئة

المعداني: كأن دولة ليبيا مقتصرة على طرابلس. [المجلس الرئاسي]

علق الكاتب الصحفي سالم المعداني على الاجتماع الأخير الذي عُقِد بشأن اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020، والذي حضره كل من رئيس مجلسي النواب والدولة ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وآمر غرفة العمليات المشتركة بالجيش التابع لحكومة الوفاق.

وقال المعداني في تصريح لـ«عين ليبيا»: “هذا الاجتماع بالرغم من أهميته إلا أنه جهوي بامتياز أرسل برسالة خاطئة حتى وإن كان بدون قصد إلى أهلنا في الشرق الليبي باستبعاد وزيري المالية والاقتصاد المحسوبين على المنطقة الشرقية، وكأن دولة ليبيا مقتصرة على طرابلس”.

وتساءل المعداني: “كيف يمكن أن يتحول هؤلاء المجتمعون بقرار منهم إلى لجنة أزمة في ظل غياب وزبر المالية لحكومة الوفاق الوطني؟”.

هذا وعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً الثلاثاء، مع كل من رئيس مجلس النواب المنعقد بطرابلس حمودة سيالة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور آمر غرفة العمليات المشتركة للجيش التابع لحكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر مصرف ليبيا المركزي، تناول المتطلبات المالية للمرحلة الحالية في ظل الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية.

وخلُص الاجتماع إلى اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020 بعد مناقشة مستفيضة لبنود هذه الترتيبات.

إلى ذلك، تم الاتفاق على تشكيل لجنة أزمة من الحاضرين بالإضافة لوزير الداخلية فتحي باشاغا، تتولى التعامل مع أزمات الوضع الراهن، وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين.

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