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المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلق نشاطها مؤقتاً في مراكزها بمنطقتي السرّاج وقرجي استجابة للمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 مارس 2020 - 14:07
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