المقاومة الفلسطينية: جنودنا يصطادون جنود الاحتلال بشكل دقيق في جنين

قالت كتائب الشهيد عزالدين القسام الذراع العسكري لحركة «حماس» إنّ كمائن المقاومين تصطاد جنود الاحتلال بشكل دقيق ومباشر أمس وصباح اليوم.

وتابعت كتائب القسام أنّ عناصر فصائل المقاومة الفلسطينية ما زالوا يخوضون المواجهة الشاملة مع جيش الاحتلال المتوغل في مخيم جنين.

في السياق نفسه، أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» أنّ كتيبة جنين تتصدى لعملية توغل جديدة لجنود الاحتلال في جنين.

وأضافت سرايا القدس أنّ عناصر المقاومة في كتيبة جنين يخوضون اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال، وأنّهم يفجرون عددا من العبوات الناسفة، في حق الجنود الإسرائيليين.