«المنتصر»: حكومة الوفاق لم تُقدم طلب إدراج «خليفة حفتر» في قائمة العقوبات الدولية

قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والناشط الحقوقي عماد الدين المنتصر، إن حكومة الوفاق الوطني أخفقت في تقديم طلب إدراج خليفة حفتر في قائمة العقوبات.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس الصادق الكحيلي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها.

وجاء في الرسالة:

قامت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان بمخاطبة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة للتساؤل عن إمكانية إدراج خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية بناء على خطاب رئيس حكومة الوفاق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر 2019. كان رد اللجنة كما نبهنا سابقا هو بالإشارة لإجراءات الإدراج في قرار 1970 وبالإشارة كذلك لوثيقة المبادئ التوجيهية للإدراج في قائمة العقوبات التي تنص في الفقرة (5 ب) من المبادئ التوجيهية و في الفقرة الثالثة من إجراءات الإدراج أن يقدم الطلب “خطيا” وأن يكون من نسختين إحداهما لرئيس لجنة العقوبات و أخرى لأمينة سر اللجنة العليا و بشروط و معايير محددة في الفقرة (5 ج و 5 د).

وطالب المنتصر حكومة الوفاق الوطني أن تفي بما وعدت به بدون المزيد من التأخير والتعطيل، واقترح أن يتم تكليف المستشار بالمحكمة العليا علي الفورتية بملف الملاحقة الدولية لما له من خبرة قانونية وقدرة على التعامل مع الجهات الأجنبية وأن يُخول دون غيره بصلاحيات تقديم الطلبات والمذكرات والشكاوى ومتابعتها لدى كل الجهات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأوروبية والأمم المتحدة ووزارة العدل والمحاكم الأمريكية.

كما أهاب بأعضاء مجلسي الدولة والنواب وبكل المُخلصين والوطنيين والمهجرين والنازحين وعائلات الشهداء والجرحى والمفقودين أن يهبوا لدعم هذا الطلب ويمارسوا كل وسائل الضغط القاهر على رئيس حكومة الوفاق ليمتثل لهذا المطلب الوطني الملح في الأيام القليلة المقبلة.

يُشار أن رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والناشط الحقوقي عماد الدين المنتصر، طالب الشهر الماضي، بإدارج خليفة حفتر وقواته في قائمة العقوبات الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها.

وقال المنتصر في رسالته: