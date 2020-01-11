الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري يُعلن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية ابتداءً من الساعة 12 منتصف ليلة الأحد

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 11 يناير 2020 - 23:25
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