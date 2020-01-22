الناطق باسم قوات حفتر يُعلن تفعيل الحظر الجوي على مطار معيتيقة واعتباره منطقة عسكرية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 22 يناير 2020 - 19:26
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