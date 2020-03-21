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الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية يرحب ببيان حكومة الوفاق الدعم لهدنة إنسانية ويدعو حفتر للقيام بنفس الخطوة

عين ليبيا | نُشر السبت، 21 مارس 2020 - 17:42
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