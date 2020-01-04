الناطق باسم وزارة الصحة فوزي أونيس: سيارات الإسعاف لم تتمكن من إخراج ضحايا وجرحى قصف الكلية العسكرية بالهضبة جراء استمرار طيران حفتر بالقصف

عين ليبيا | آخر تحديث: 4 يناير 2020 - 22:41
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