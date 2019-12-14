النواب الأميركي يُقر لائحة الاتهام بحق «ترامب» تمهيدًا للتصويت على عزله

أقّرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، الجمعة، لائحة التهم الموجهة للرئيس دونالد ترمب، مما يمهّد الطريق أمام جلسة للتصويت على عزله.

وصوّت الديموقراطيون والجمهوريون في اللجنة على أساس حزبي (23 مقابل 17) لصالح توجيه تهمتين لترمب، مما يمهّد لجعله ثالث رئيس يواجه احتمال عزله في تاريخ الولايات المتحدة.

وعلى مدار تاريخها، تعرض 3 رؤساء أميركيين لإجراءات عزل، فشلت حالتان منها، وانتهت في الثالثة عند استقالة الرئيس ولم تستكمل التحقيقات.

وفتح الديمقراطيون في مجلس النواب، تحقيقات بعد تسريب معلومات حول قيام الرئيس الأمريكي بممارسة ضغوط على القيادة الأوكرانية لكي تفتح تحقيقًا مع نجل منافسه السياسي جو بايدن.

ونفى ترامب أكثر من مرة ارتكابه أي مخالفات، واصفا مكالمته مع زيلينسكي بـ”المثالية”، واعتبر التحقيق معه “مطاردة للساحرات”، حسب وصفه.