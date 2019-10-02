النواب المنعقد في طرابلس يستعرض المشاكل والمختنقات المالية التي تواجه جامعة طرابلس

استقبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الصادق الكحيلي، الأربعاء، رئيس جامعة طرابلس نبيل النطاح.

واطلع النطاح رئيس مجلس النواب على كافة المشاكل والمختنقات المالية التي تواجه الجامعة وضعف الميزانية المُخصصة لهذا القطاع الحيوي والمهم والذي يمثل عصب العملية التعليمية للدولة الليبية والتي لا تُلبي الحد الأدنى لمتطلبات الجامعة التسييرية والتشغيلية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بجامعة طرابلس.

كما تم التطرق إلى مطالب النقابات سواء أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للمرتبات داخل قطاعات الدولة.

من جانبه أكد الكحيلي دعمه الكامل لمطالب جامعة طرابلس وأنّه سيتابع بشكل شخصي توزيع ميزانية الدولة مع اللجنة المالية بالبرلمان للنظر فيها بعين فاحصة بما يضمن توزيع عادل بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وفي ختام اللقاء قام رئيس جامعة طرابلس بتقديم مشروع الميزانية المخصصة للجامعة لرئيس مجلس النواب وذلك للاطلاع عليها.