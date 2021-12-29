النيابة العامة تأمر بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية “مبروكة توغي” احتياطيا على ذمة قضية حصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تُحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام