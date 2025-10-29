مأساة جديدة في المتوسط.. 18 قتيلاً بانقلاب قارب غرب طرابلس

أفاد فرع الهلال الأحمر الليبي، بأنه تم انتشال جثث 18 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم إثر انقلاب قاربهم غرب العاصمة طرابلس، فيما تم إنقاذ أكثر من 90 شخصاً من الناجين.

وأوضح الفرع أنه استجابةً لنداء استغاثة ورد من فرع الهلال الأحمر صبراتة بشأن قارب هجرة مقلوب على شاطئ البحر، انطلق فريق الانتشال بمكتب الهلال الأحمر الزاوية الغرب بفرع الزاوية إلى مدينة صرمان، بالتعاون مع مكتب الهلال الأحمر صرمان.

وتبعد مدينة صبراتة تبعد نحو 76 كيلومتراً غرب طرابلس، وأكد الفرع أن البلاغ عن انقلاب القارب وصل في وقت متأخر من مساء الاثنين، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت الجثث من الشاطئ القريب من ميناء صرمان، حيث ظهرت الصور التي نشرها الفرع متطوعو الهلال الأحمر وهم يحملون الجثث ويضعونها في أكياس بلاستيكية قبل نقلها بسيارات الإسعاف، بينما قدّم المسعفون الإسعافات الأولية للناجين.

وكان مركز طبي تابع لوزارة الصحة الليبية أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن انتشال 61 جثة لمهاجرين خلال أسبوعين، في المنطقة الساحلية الواقعة بين مدينتي زوارة ورأس اجدير قرب الحدود مع تونس.