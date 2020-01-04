الهلال الأحمر فرع طرابلس: نقلنا 12 جريحا من طلبة الكلية العسكرية والإحصائيات للقتلى والجرحى ما زالت غير معروفة.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 يناير 2020 - 22:47
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