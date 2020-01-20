الهلال الأحمر ينتشل 6 جثث لعائلات قتلتها عناصر حفتر أثناء مغادرة منازلهم

دعا إعلام بركان الغضب جميع النازحين لأخذ الحيطة والحذر، واستبعاد فكرة العودة لمنازلهم. [الهلال الأحمر]

أفاد الناطق باسم الهلال الأحمر طرابلس سعد جعفر، بانتشال فرق الإنقاذ بطرابلس جثامين العائلات العالقة بمنطقة السدرة.

وأوضح جعفر في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن عدد الجثامين ستة، وجرى انتشالها بالتعاون مع الهلال الأحمر ترهونة والهلال الأحمر مصراتة.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفاد المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضبت أن الجثث الست ظلت عالقة لأكثر من 17 يوما في منطقة السدرة.

وتعود الجثث لامرأة حامل، وفتاة عمرها 14 سنة و4 ذكور، وعليها آثار إطلاق ناري في مناطق متفرقة من الجسم.

ونشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، قبل أيام، صور ومشاهد فيديو التقطتها سرية الرصد والاستطلاع يوضح أماكن الجثث بعدما استهدفتهم عناصر حفتر أثناء محاولتهم الخروج من منازلهم.

وأوضحت عملية بركان الغضب أن قواتها حاولت أكثر من مرة انتشال الجثث فتعرض بعض مقاتليها لإصابات بنيران قناصة قوات حفتر.

وأفادت أن قوة مكافحة الإرهاب وقوة الردع الخاصة قدمتا الدعم الأمني لدخول فرق الهلال الأحمر الليبي اليوم إلى المواقع التي ظلت فيها الجثث عالقة، تحت تهديد نيران عناصر حفتر التي خرقت لأكثر من مرة وقف إطلاق النار.

ودعا المكتب الإعلامي للعملية جميع النازحين لأخذ الحيطة والحذر، واستبعاد فكرة العودة لمنازلهم في هذا التوقيت، الذي تسرح فيه الميليشيات وتبحث عن أي فرصة للانتقام، بحسب المكتب.