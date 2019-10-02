الهيئة البرقاوية تُدين اختطاف عضو المجلس الأعلى للدولة «مصطفى التريكي»

أدانت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية اختطاف عضو المجلس الأعلى للدولة مصطفى التريكي.

ووصفت اللجنة في بيان الأربعاء، الواقعة بـ”العمل الإجرامي” الذي يتنافى تماما مع المساعي التي تُبذل من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون، معتبرةً إياه اعتداء صارخا على الحريات العامة ومحاولات رخيصة لتعطيل المسير نحو بناء وطن آمن يكفل الأمن والعدالة للجميع، بحسب البيان.

وأكد البيان رفض الهيئة البرقاوية القاطع لهذه الممارسات التي وصفها بـ”الإجرامية”،مُطالبًا كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة ببذل قصارى الجهود من أجل الإفراج عنه وعودته لأهله في أقرب وقت.

كما ذكّر البيان بما حدث في السابق من اعتداءات مماثلة كان آخرها اختطاف النائب سهام سرقيوة والتي لايزال مصيرها مجهولا حتى الساعة.

ووجهت الهيئة خطابًا للمجتمع الدولي من خلال بعثتهم في ليبيا بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذه الأعمال التي من شأنها أن تنعكس سلبًا على الوطن والمجتمع.