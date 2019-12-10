«الهيئة الفزانية» تُثمّن الاتفاق بين ليبيا وتركيا

أصدرت الهيئة الفزانية، بيانًا الثلاثاء، تحصلت «عين ليبيا» علة نسخة منه، بشأن مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا.

وجاء في البيان:

إن الهيئة الفزانية دائما ومنذ إعلان ولادتها تسعى لدعم كل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي العليا والتي تسمو فوق كل الاتجاهات السياسية والخلافات الجزئية، لذلك وبعد أن تأكدت الهيئة من أن مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الخارجية الليبية وصادق عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأنها تحقق مصلحة الشعب الليبي في ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية تركيا، وضمنت المذكرة حقوق الليبيين في ثروات المياه الاقتصادية.

وأضاف البيان:

وبعد أن استشارات الهيئة الفزانية الخبراء في شؤون الحدود والقانون البحري الدولي والعلاقات الدولية، فإنها تثمن وتؤيد هذه الاتفاق العادل بين ليبيا وتركيا وتدعو حكومة الوفاق المعترف بها دوليا للاستمرار في عقد مثل هذه الاتفاقيات التي تحفظ حقوق الشعب الليبي في الحاضر والمستقبل.

وتوجهت الهيئة الفزانية بالشكر للحكومتين التركية وحكومة الوفاق الليبية نظرا لاستعادة ليبيا ما يناهز 40 ألفا من الكيلومترات المربعة (40000 كلم²) من المياه الاقتصادية الليبية لسيطرة وسيادة الدولة الليبية، بما يضمن حقوق الشعب الليبي في استثمار ثرواته من الأسماك والتنقيب عن النفط والغاز.

وفي ختام البيان، هنأت الهيئة الفزانية الشعب الليبي لاسترجاع حقوقه التي كانت مهددة بالنهب والإعتداء، بحسب البيان.