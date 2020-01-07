الوطنية للنفط: إيرادات عام 2019 تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنّ إيرادات شهر نوفمبر 2019 قد بلغت حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 410 مليون دولار أمريكي (19 بالمئة) مقارنة بإيرادات شهر أكتوبر 2019، وانخفاض بحوالي 613 مليون دولار أمريكي (25 بالمئة) مقارنة بإيرادات شهر نوفمبر 2018. مما يجعل إجمالي الإيرادات في 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2019 تبلغ أكثر من 20.3 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت مؤسسة النفط في بيان لها، أن إيرادات المؤسسة تتمثل في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام ومختلف المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الضرائب والإتاوات المُحصّلة من عقود الامتياز.