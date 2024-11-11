الوطنية للنفط: ارتفاع الإنتاج إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا



أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، استمرار زيادة إنتاج النفط الليبي، حيث سجل الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات في آخر إحصائية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1,368,028 برميلاً، بالإضافة إلى 200,690 برميل مكافئ نفطي من الغاز، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 1,568,718 برميلاً.

وأوضحت المؤسسة في بيان على فيسبوك أن “الكوادر الليبية في الحقول النفطية تواصل العمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الأهداف المحددة للإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات، وذلك وفقاً للاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج”.

وأضفت، “أثمرت هذه الجهود عن تسجيل الحقول النفطية الليبية اليوم رقماً إضافياً في معدلات الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات بلغ 22,332 برميلاً، ليصل إجمالي إنتاج ليبيا من النفط الخام والمكثفات لهذا ، الأحد الموافق 10 نوفمبر، إلى 1,368,028 برميلاً. بينما بلغ إنتاج الغاز 200,690 برميل مكافئ نفطي، ليصبح إجمالي الإنتاج من النفط والغاز 1,568,718 برميلاً”.