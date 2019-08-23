«الوطنية للنفط» تبحث سُبل تعزيز التنمية ببلدية نالوت



«»التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة في طرابلس، عميد بلدية نالوت، عبدالوهاب سالم الحجام.

وتم خلال اللقاء مناقشة احتياجات البلدية، وبحث سُبل تعزيز التنمية بالمناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية والحقول والموانئ النفطية المختلفة.

وأكد صنع الله على الاهتمام الذي توليه المؤسسة بتقديم المساعدات الخدمية في كافة المجالات الصحية لمختلف المناطق الليبية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وبالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة قانونياً، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للمؤسسة.

كما أثنى على العلاقة المتميزة بين المؤسسة الوطنية للنفط وبلدية نالوت في إطار التزام المؤسسة المؤسسة الوطنية للنفط الدائم بسياسة “الجار الطيب” وسعيها المتواصل لتحسين الظروف المعيشية لساكني المناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية بالتعاون مع الشريك الأجنبي، حسب قوله.