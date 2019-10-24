«الوطنية للنفط» تدعم مشروع الأرشيف المركزي لمصلحة الآثار الليبية

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بتوقيع محضر اتفاق مع مصلحة الآثار الليبية، الخميس، بمبنى السرايا الحمراء في العاصمة طرابلس.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الرسمي أن توقيع الاتفاق يأتي من أجل دعم مشروع الأرشيف المركزي لمصلحة الآثار ومشروع تجهيز منظومة إلكترونية لمكتبة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.

وسيتضمن المشروع صيانة وتجهيز المبنى المخصص للأرشيف، وتوفير وتركيب احتياجات التخزين والعرض للوثائق التاريخية، بالإضافة إلى إشاء قسم لترميم الوثائق وتوفير وتركيب منظومات الأرشفة الإلكترونية ومنظومات السلامة والإطفاء والإنذار، وإنشاء منظومة أرشيف إلكترونية لمكتبة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.