«الوطنية للنفط» تُرسل شحنة إغاثية إلى مدينة مرزق

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن قيام إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، وبالتعاون الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع الجنوب والمجلس البلدي وادي عتبة، إرسال شحنة إغاثية من العاصمة طرابلس باتجاه منطقة مرزق وذلك استجابة للظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المساعدة والتي وصلت الأحد إلى المنطقة، شملت كميات مختلفة من المواد الغذائية الأساسية ومواد إغاثية أخرى تم توزيعها على العائلات النازحة بسبب الأحداث الحالية.