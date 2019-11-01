«الوطنية للنفط» تُطلق مشروعًا لحل مختنقات الشبكة الكهربائية في بلدية إجدابيا

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط مشروعا لتزويد عدد من المناطق ببلدية إجدابيا بالكهرباء وفك المختنقات التي تعاني منها الشبكة.

وبحسب منشور للمؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود المؤسسة لدعم البنية التحتية العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتأمين الطاقة في المنطقة.

ومن المقرر أن تستكمل إدارة التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط سلسلة من الأعمال التي تقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار، وتشمل تحديث الهياكل الأساسية الحالية للشبكة واستبدال خطوط نقل الكهرباء القديمة، بالإضافة إلى تركيب أعمدة جديدة لربط المنازل الجديدة بالشبكة الوطنية.