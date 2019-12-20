«الوفاق» تُدين قصف حفتر للمدنيين في مصراتة

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القصف الجوي الذي وصفه بـ”الغادر” الذي قام به طيران أجنبي داعم لحفتر، ليل الخميس، واستهدف مدينة مصراتة، ونتج عنه إصابة عدد من المدنيين.

وقال المجلس في بيان، إن توسيع دائرة العدوان ليشمل مصراتة هو دليل ضعف، ويعبر عن يأس وتخبط، ويأتي كرد فعل عن عجز الميليشيات المعتدية عن تحقيق أي تقدم على الأرض، وفشل ما أسماه مجرم الحرب المتمرد بساعة حسم الحسم لدخول طرابلس، بحسب البيان.

وأضاف البيان:

إن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تؤثر في عزمنا على دحر المعتدين في ساحة المواجهة، والقضاء على أوهامه بإعادة الحكم الشمولي والتحكم في رقاب الليبيين.

واختتم المجلس بيانه بالقول:

إننا واثقون من هزيمة العدو وسيفشل مشروع المتمرد الخارج على الشرعية، وتبوء رهانات داعميه بالخسران أمام شجاعة الجيش الليبي والقوات المساندة وإرادة الليبيين.

هذا وأفاد المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” مصطفى المجعي، بأن طيران حربي أجنبي قصف مدينة مصراتة ليل الخميس/الجمعة.

وأوضح واستقبل قسم الحوادث والطوارئ بمركز مصراتة الطبي 6 جرحى مدنيين جراء القصف الجوي على مدينة مصراتة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمركز أن حالتان تم إيوائهم بالقسم وحالة أُجرِيت لها عملية طارئة وثلاثة حالات إصاباتهم طفيفة تلقوا الإسعافات وغادروا القسم.