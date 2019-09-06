الولايات المتحدة تدعو إلى جهود إضافية للتصدي للصين وروسيا

دعا وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر”، الجمعة، إلى تركيز أوروبي أكبر في التصدي لما وصفه بالخطر الأمني والاقتصادي المتنامي من جانب الصين وروسيا.

ونقلت وكالة رويترز عن “إسبر” قوله، في المعهد الملكي للخدمات المتحدة وهو مؤسسة بحثية في لندن:

من الواضح أن روسيا والصين تريدان تقويض النظام الدولي بعرقلة القرارات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية لدول أخرى.

وتابع:

تواجه الولايات المتحدة هذا التحدي بشكل مباشر لكن إذا أردنا الحفاظ على العالم الذي بنيناه جميعا على مدى عقود من التضحيات المشتركة، فعلينا جميعا أن نهُب لنجدته،، والبلدين يطوران قدراتهما في مجالي الفضاء والإنترنت.

وأشار إلى وجود عدة خلافات في العلاقات الأمريكية الصينية منها الحرب التجارية المتأزمة والعقوبات الأمريكية على الجيش الصيني وعلاقات واشنطن مع تايوان التي تعتبرها بكين إقليما منشقا.

وتحدث إسبر عن مخاوف بشأن الصين، من الطريقة التي تستخدم بها قوتها الاقتصادية إلى سرقة التكنولوجيا، وقال:

أود أن أحذر أصدقائي في أوروبا.. هذه ليست مشكلة في أرض بعيدة لن تمسكم.

ولفت أيضًا إلى التهديدات التي تمثلها روسيا من احتمال غزو دولة مجاورة إلى أفعالها في سوريا.

وأضاف يقول:

بعبارة بسيطة.. تواصل السياسة الخارجية الروسية تجاهل الأعراف الدولية.

يُشار أن الجيش الأمريكي وضع العام الماضي، قضية التصدي للصين وروسيا في صلب إستراتيجية الدفاع الجديدة، ويرى مراقبون أنه أحدث مؤشر على تغير الأولويات بعد أكثر من 15 عاما من التركيز على محاربة المتشددين الإسلاميين.