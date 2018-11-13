الولايات المتحدة تعتصر إيران بشدة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الثلاثاء عزم بلاده تعزيز تطبيق العقوبات على إيران في وقت تحاول فيه طهران إيجاد سبل لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك.

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم الثلاثاء إن بلاده ستعزز تطبيق العقوبات على إيران وذلك فيما تحاول طهران إيجاد سبل لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك.

ونقلت وكالة رويترز عن المسئول الأمريكي قوله :

“الهدف من البداية هو خفض صادرات النفط من إيران إلى الصفر؛ نعتزم أن نعتصرهم بشدة”.

يشار أن الولايات المتحدة أعلنت إعادة فرض العقوبات الشهر الجاري في محاولة لإدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لإجبار إيران على الحد من برامجها النووية والصاروخية ووقف دعمها لقوى تحارب بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.

وفي شأن آخر قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة ستسمح باستكمال تحقيق يجريه النائب العام السعودي بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.